Выбор участника для "Евровидения" Первым каналом вызвал в России большой резонанс. Кто-то критикует недостаточно хорошее английское произношение Юлии Самойловой, другие считают, что певица в инвалидном кресле - это запрещенный прием с точки зрения этики. Однако для конкурса участники с ограниченными возможностями не новы, в истории "Евровидения" такие уже были не раз.

Например, в 2008 году Грузию представляла незрячая певица Диана Гурцкая. Тогда она заняла 11 место. По словам Дианы, возможно, она снова будет участвовать в конкурсе.

Год спустя в детском "Евровидении" Украину представлял Андраник Алексанян - мальчик с заболеванием костей ахондродисплазией и с удивительным чистым и звонким голосом. Невозможность ходить не помешала ему занять пятое место.

В 2015 от Финляндии на "Евровидение" приехала группа Pertti Kurikan Nimipäivät ("Именины Пертти Курика"), все участники которой страдают разными заболеваниями - синдромом Дауна, аутическим расстройством и церебральным параличом. В финал, правда, они не попали.

В том же году Польшу представляла Моника Кушинска, выступавшая в инвалидной коляске - после аварии в 2006 году певица утратила способность ходить. Что не стало препятствием для участия в "Евровидении". Итог - 23 место.

Как видим, физические недостатки не могут помешать тем, кто стремится к своей мечте. Как и не влияют на голосование - зрители, как показывает опыт предыдущих лет, отдают предпочтение тем или иным исполнителям, руководствуясь либо своим чувством прекрасного, либо политическими мотивами. И коляска ничего не решает.