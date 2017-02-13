"В декабре после обеспечения нашей командой подтверждения от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине", — отмечается в совместном заявлении.

По словам участников коллектива, такое назначение и связанные с ним действия заблокировали работу по подготовке конкурса на два месяца. При этом сотрудники пытались вести переговоры с руководством Национальной общественной телерадиокомпании Украины, руководством Госкомтелерадио, представителями кабмина.

"Предложенная нам новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, — все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведения конкурса в Украине", — подвели итог в команде.

В начале февраля стало известно, что на Украине отложили продажу билетов на "Евровидение". Ранее Украина заявила Европейскому вещательному союзу, что на музыкальный конкурс смогут приехать все, кто не представляет "угрозы".

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.