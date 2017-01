В этом году на конкурс Supernova было подано 168 заявок от 89 исполнителей. По словам продюсера Илзе Янсоне, среди претендентов было довольно много таких, кто заставил жюри поспорить.

Первые трансляции конкурса покажут 22 и 29 января - это будует подготовка, а непосредственно конкурсные выступления зрители смогут увидеть по воскрсным вечерам в течение февраля.

Участники национального отбора:

Анна Занковска – "Rage Love"

"Crime Sea" – "Escape"

Эдгар Крелис – "We Are Angels"

"First Question" – "Naked"

"Franco Franco" – "Up"

Катрина Цируле – "Blood Runs Quicker"

Катрине Лукинс – "Silhouette"

Лаура Ло – "Little Wierd"

Лаурис Валтерс – "Magic Years"

Линда Лин – "Who is in Charge"

Маркус Рива – "Dynamite"

Мик Дукурс – "Spiritual Priest"

Мик Галвановскис – "Runaway"

"My Radiant You" – "All I Know"

Pikaso – "U (can keep your cools)"

"Rock'n'Berries" – "Feel the Love"

Санта Данилевича – "Your Breath"

"The HiQ" – "Таю oт любви"

The Ludvig – "I'm in Love With You"

Том Калдераускис – "We Won't Back Down"

"Triānas parks" – "Line"

UP – "One by One"