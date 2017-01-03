Всего в Литве на отборочный конкурс для попадания на "Евровидение" заявились 50 участников, среди них - Саманта Тин. Известная латвийская певица будет выступать в дуэте с популярным литовским исполнителем Тадасом Римгайлюсом. Это не первый их совместный опыт: они являются участниками литовского телепроекта "Звездные дуэты".

Ранее Саманта уже несколько раз принимала участие в латвийских национальных отборах на "Евровидение", но ни разу не побеждала. Самое обидное для нее разочарование случилось в 2012 году: ведущий конкурса Валтерс Фриденбергс, зачитывая результаты, сначала объявил победителями Тин и Давида Каландийса, но позже выяснилось, что их дуэт опередила Anmary, которая и позже представляла Латвию на "Евровидении".

В прошлом году Саманта участвовала в песенном конкурсе Supernova, но в полуфинале заявила своим поклонникам, что выбывает из дальнейшей борьбы.

"Три года подряд я была близка к победе (в национальном отборе на "Евровидение"). Конечно, хочется победить. Думаю, что для каждого музыканта это является своего рода вызовом и амбицией - выступать на большой сцене и представлять свою страну. Это огромная честь", - говорила певица год назад.

В Литве отбор на песенный конкурс "Евровидение" стартует уже 7 января.