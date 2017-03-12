Финальный этап отбора принимала Клайпеда. Победившей группе Fusedmarc - уже 10 лет, однако многие о ней до сих пор ни разу не слышали. В составе группы - Виктория Ивановская и Денис Зуев.

"Когда мы начали работу над этой песней, я сказал Виктории, что наша цель - поездка в Киев и победа на "Евровидении". Мы все время верили и надеялись", – сказал Денис.

По его мнению, зрители их песню понимают не сразу, только прослушав несколько раз: "Спасибо, что услышали". "Я уже много говорил о названии этой песни и о ней самой, но одного не говорил – Виктория - победоносное имя, с таким настроем мы и поедем в Киев", – сказал Денис.

Виктория на конференции после победы была менее разговорчивой. "Я счастлива я готова, я очень благодарна всем кто участвовал и помогал. Обещаю отдать все, что у меня есть", – сказала Виктория, с трудом сдерживая волнение.

На вопрос, думали ли они о том, сколько средств потребует выступление и откуда их взять, Денис ответил: "Об этом не думали, поскольку все свои силы направили на выступление".

Группу с победой поздравили генеральный директор LRT Аудрюс Сяурусявичюс и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. "Это было отличное зрелище и выступление, спасибо Клайпеде, что приняла", – поблагодарил мэра и всех клайпедчан Сяурусявичюс.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после того, как певица Джамала с песней "1944" одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Конкурс пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Фото - Кирилл Чаховский