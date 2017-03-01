По словам депутата, официальные власти Украины проводят "вопиющую антироссийскую и русофобскую политику". Милонов также увидел "настоящую вакханалию" в украинском сегменте интернета и подъем "неонацизма".

"В то же время, на Донбассе не утихает кровопролитная гражданская война — в то время, пока "золотая" киевская молодежь, дети министров и депутатов Верховной рады тонут в глубинах разврата и духовного блуда на европейских и американских курортах, в Горловке, Дебальцево, Донецке и других городах и поселках юго-востока гибнут люди под снарядами преступной людоедской хунты", — считает депутат.

Он подчеркнул, что российский бизнес подвергается "дискриминационным притеснениям" на Украине, а украинские спецслужбы неоднократно пытались проводить диверсионные операции в российском Крыму.

"Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"!", — написал Милонов.

Депутат уверен, что российские граждане — нежеланные гости в "государстве, захваченном фанатиками".

"Прошу Вас, как одного из ключевых руководителей российского оргкомитета "Евровидения", принять по-настоящему правильное и уместное решение — бойкотировать киевский конкурс и не направлять для участия там российских артистов. Помимо этого, прошу Вас также не принимать решения о трансляции "Евровидения"-2017 на российских телеканалах", — заключил Милонов.

Ранее певец Филипп Киркоров предложил России отказаться от участия в "Евровидении" в Киеве.