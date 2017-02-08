6 февраля Национальную общественную телерадиокомпанию Украины обязали отменить процедуру закупки "Услуги по продаже билетов на песенный конкурс "Евровидение – 2017". Соответствующее решение приняла постоянно действующая административная коллегия антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок после рассмотрения обращения ООО "Маэстро тикет систем".

Как заявил заместитель генерального директора НСТУ Павел Грицак, они будут выполнять решение антимонопольного комитета, хотя и не могут сказать, что согласны с этим решением.

"Ищем варианты решения ситуации, ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше", – подчеркнул Грицак. По его словам, проводятся консультации с Европейским вещательным союзом.

Представитель НСТУ выразил надежду, что билеты поступят в продажу в феврале. Он также напомнил, что в прошлом были разные даты начала продажи билетов на конкурс, например, это происходило и в марте.

Со своей стороны, исполнительный директор "Евровидения" Юн Ула Санн заявил: "Мы расстроены задержкой начала продажи билетов на "Евровидение – 2017", но работаем вместе с "UA: Первый", чтобы решить эту ситуацию".

Ранее сообщалось, что Киев заявил Европейскому вещательному союзу, что на музыкальный конкурс "Евровидение – 2017" смогут приехать все, кто не представляет "угрозы".