Команда конферансье впервые в истории соревнования будет состоять из трех мужчин, отмечается в анонсе.

"Мы не специально подбирали именно такую комбинацию, но все они так впечатлили нас во время кастинга, что у нас появилась идея поставить этих замечательных молодых людей вместе", — объяснил шоу-продюсер "Евровидения-2017" Стюарт Барлоу.

Александр Скичко и Владимир Остапчук будут объявлять участников конкурса и общаться со зрителями. Тимур Мирошниченко станет комментатором шоу и будет вести репортажи из-за кулис.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после того, как певица Джамала с песней "1944" одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Соревнование пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.