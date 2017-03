Победу в этом году предрекают Италии, которую представит Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma.

Второе место, по прогнозам, займет швед Робин Бенгтссон с композицией I Can't Go On.

И на третьем - бельгийская певица Бланш с песней City Lights.

Впрочем, после того, как конкурс несколько изменил правила, прогнозы уже не столь точны. Например, в прошлом году лидировавший у букмекеров Сергей Лазарев вывел Россию на первое место по итогам зрительского голосования, однако голоса жюри в итоге дали ему второе место, а на первое вышла украинка Джамала, благодаря которой Киев принимает "Евровидение 2017".

Возможно, и латвийцам не стоит расстраиваться раньше времени - пока никто не знает, какие оценки наша песня получит от национальных жюри.

Напомним, ранее Раймонд Паулс, оценивая шансы латвийской группы Triana Park, заявил, что Латвия точно должно попасть в первую десятку.