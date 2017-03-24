Как заявил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, союз продолжает диалог с украинскими властями, "стремясь к тому, чтобы все артисты присутствовали с целью выступления в принимающем городе Киеве". По его словам, "это был бы наш самый предпочтительный вариант".

"Однако если запрет на поездку Юлии Самойловой сохранится, то мы должны исследовать альтернативные варианты. Мы сделали предложение Первому каналу по одной из таких альтернатив", — сказал он.

Гудман добавил, что если оно будет принято, то ЕВС "посмотрит, как осуществить его настолько справедливо, насколько возможно в рамках местных законов принимающей вещательной кампании".

Ранее сообщалось, что Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении".