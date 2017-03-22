В пресс-службе ЕВС подчеркнули, что диалог с украинскими властями о том, кто сможет посетить конкурс, ведется с июня 2016 года. По словам организаторов, изначально с Киевом был заключен договор о том, что всем желающим посетить "Евровидение" будет гарантирована безопасность, если они сами не представляют угрозы для окружающих.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин, комментируя решение о запрете на въезд Самойловой на Украину, заявил, что киевские власти не имеют ничего общего "ни с гуманизмом, ни с богобоязнью, ни с человечностью". "Они боятся человека в инвалидной коляске! Их страх обуял до такой степени, что они потеряли сон даже по этому поводу", — сказал Пригожин телеканалу "360".

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Самойловой въезд в страну на три года. Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская объяснила, что такое решение было принято "на основании полученных данных о нарушении певицей законодательства Украины".

До этого в ведомстве отмечали, что проверяют информацию о поездках исполнительницы в Крым в июне 2015 года, статус которого как российской территории оспаривается Киевом. Украинские власти запрещают въезд в страну артистам, посещавшим полуостров после его присоединения к России.

В Европейском вещательном союзе выразили надежду на то, что будет найдено решение, которое позволит всем делегациям участвовать в соревновании в Киеве. Об этом официальный представитель ЕВС Дейв Гудман заявил ТАСС.

"Мы ведем мониторинг ситуации и ожидаем услышать от властей их окончательное решение", — сказал он, комментируя запрет Службы безопасности Украины (СБУ) въезжать в страну участнице конкурса от России Юлии Самойловой.

Ранее в организации подчеркнули, что ЕВС будет руководствоваться законами Украины в вопросе допуска исполнительницы к участию в соревновании.