Раймонд Паулс о "Евровидении": "В первую десятку попасть должны"

В разговоре с Delfi Izklaide композитор отметил, что победившая в конкурсе группа Triana Park была наиболее интересной из всех участников. Солистку коллектива Агнесе Раковску, с которой Паулс ранее работал, он считает талантливой.

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"В десятку попасть должны бы", - прогнозирует успехи группы на "Евровидении" композитор, но более точного результата предсказать не берется.

"Давайте пожелаем им удачи. Трудно сейчас что-то прогнозировать, мы не можем знать, что там будет происходить", - говорит Паулс.