"На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен", — сказал он.
17 марта Грицак также говорил, что решение в отношении российской исполнительницы пока не принято. "У нас еще есть достаточно времени до мая месяца", — отмечал глава СБУ.
Украинская спецслужба проверяет информацию о выступлении Самойловой в июне 2015 года в Крыму — российской территории, чей нынешний статус оспаривается Киевом. Артистов, побывавших на полуострове после его воссоединения с Россией, как правило, не пускают на Украину.
О том, что представлять Россию на конкурсе будет Самойлова с композицией Flame Is Burning, стало известно 12 марта. Певица является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и передвигается на коляске.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.