Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая выбрана российской стороной для участия в конкурсе "Евровидение-2017". Об этом журналистам в Киеве сообщил глава ведомства Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

"На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен", — сказал он.

17 марта Грицак также говорил, что решение в отношении российской исполнительницы пока не принято. "У нас еще есть достаточно времени до мая месяца", — отмечал глава СБУ.

Украинская спецслужба проверяет информацию о выступлении Самойловой в июне 2015 года в Крыму — российской территории, чей нынешний статус оспаривается Киевом. Артистов, побывавших на полуострове после его воссоединения с Россией, как правило, не пускают на Украину.

О том, что представлять Россию на конкурсе будет Самойлова с композицией Flame Is Burning, стало известно 12 марта. Певица является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и передвигается на коляске.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.