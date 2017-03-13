Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она неоднократно выступала на всевозможных конкурсах, в том числе и международного уровня. В 2013 году певица стала финалисткой 3-го сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А". В 2014-м участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Ранее в качестве одного из кандидатов называли певца Александра Панайотова, однако он опроверг свое участие в конкурсе. Кроме того, на "Евровидение-2017" предлагали направить певца Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова.

27 февраля стало известно, что ведущими конкурса станут украинские шоумены Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Страну-организатора "Евровидения-2017" представит рок-группа O.Torvald c песней Time (Время).

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после того, как певица Джамала с песней "1944" одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Соревнование пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.