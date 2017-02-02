"Мы получили гарантии от украинских властей, что, в духе этого события, все те, кто желает посетить "Евровидение" и кто не представляет угрозы, смогут это сделать и их безопасность будет гарантирована", — заявил Гудман.

31 января издание "Общественное вещание" сообщило о том, что российских артистов из черного списка киевских властей не пустят на "Евровидение". Исполнительный продюсер конкурса Йон Ола Санд заявил о достигнутой с делегацией РФ договоренности о том, чтобы"в ее состав входили именно те лица, которые могут работать на Украине".

В декабре 2016 года сообщалось, что организаторы "Евровидения" призвали Киев в ходе переговоров отменить на время конкурса действие черного списка российских артистов. В Службе безопасности Украины назвали данную информацию фейком. "К нам никто не обращался по отмене, и списков у нас нет, у нас есть решения и постановления по каждой конкретной персоне", — уточнила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после того, как певица Джамала с песней "1944" одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.

СБУ по состоянию на начало 2017 года запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, по мнению ведомства, угрожающих национальной безопасности страны. Среди них актер Михаил Боярский, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.