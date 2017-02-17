"Это заняло у нас около 72 часов. Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина — люди, которые ушли, не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку", — отметил Грицак.

13 февраля команду работников НТКУ, занимавшуюся подготовкой "Евровидения" в Киеве, лишили полномочий. Двумя днями позже специализированная антикоррупционная прокуратура Украины призвала ушедших сотрудников рассказать о злоупотреблениях в ходе подготовки к проведению музыкального соревнования.

По словам участников коллектива, назначение нового руководства и связанные с ним действия заблокировали работу по подготовке конкурса на два месяца. При этом работники пытались вести переговоры с руководством НТКУ, руководством Госкомтелерадио, представителями кабмина.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.