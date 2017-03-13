ВИДЕО: Группа Triana Park показала клип для "Евровидения"

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Foto: Kadrs no video Латвийская группа Triana Park, которая в этом году будет представлять нашу страну на " Евровидении " в Киеве, обнародовала клип на песню для конкурса. Уже известно, что Латвия выступает в первом полуфинале, который пройдет 9 мая, второй - 11 мая, финал - 13 мая. По мнению Раймонда Паулса, наши участники имеют все шансы попасть в первую десятку.

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