Уже известны все финалисты национальных отборов на конкурс "Евровидения", которые в мае выступят в Киеве. Их мы увидим во время трансляции конкурса в мае. Но хочется обратить внимание и на тех, кого мы не увидим.
Чтобы исправить эту несправедливость, DELFI представляет самых ярких участников национальных конкурсов.
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