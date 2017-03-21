"Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении" — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить", — призвал Уильямс.

Певец отметил, что ему нравится музыкальное соревнование: "Я обожаю "Евровидение". Там все так красочно, грандиозное шоу". По его словам, он смотрел выступление российского певца Сергея Лазарева на конкурсе 2016 года и был впечатлен его номером. "Наверное Россия потратила много денег на этого парня, который сходит с экрана", — отметил Уильямс.