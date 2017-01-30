Эмблемой международного соревнования стало намысто — национальное украинское женское украшение. В качестве слогана "Евровидения-2017" Киев избрал выражение "Празднуйте многообразие" (Celebrate diversity).

Украина уже принимала музыкальный конкурс в 2005 году. Тогда страна представила лозунг "Пробуждение" (Awakening). Логотипом стал папоротник.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после того, как певица Джамала с песней "1944" одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.