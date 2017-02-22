"Сегодня стартовала вторая волна продаж билетов", – заявил представитель официального сервиса продаж билетов. По его словам, поступили в продажу билеты на так называемый дневной финал – генеральную репетицию конкурса и на "Финал ТВ" – запись концерта для телеканалов.

По словам представителя сервиса, билеты были раскуплены буквально за пять минут.

Билеты на финальное шоу, которые тоже должны были быть выставлены на продажу, предложены не были, и точной информации о старте второй волны продажи билетов на финал пока нет.

Ранее сообщалось, что первую партию билетов на "Евровидение" раскупили за 40 минут.