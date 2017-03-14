"Я не знаю, кто конкретно отправляет туда нашу девочку с английской песней. Явно враги — не свои же отправляют", — подчеркнул Лоза. Он предложил отправить на конкурс певца с русскоязычной песней, и даже вызвался выступить вместо Самойловой.
"Только не надо ставить передо мной задачи победить, потому что победа ничего не дает", — предупредил певец.
В ноябре 2016-го Лоза уже предлагал выступить на музыкальном конкурсе. Он назвал одним из главных условий, при которых поедет на "Евровидение", то, что будет петь по-русски.