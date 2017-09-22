Американский актер Джейден Либерер рассказал об альтернативной концовке фильма ужасов "Оно" режиссера Андреса Мускетти. Его слова передает Variety.

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По словам артиста, изначально планировалось, что в заключительной сцене он побеждает зловещего клоуна самостоятельно.

"В конце я залезаю на башню и оказываюсь один на один с Пеннивайзом. Я говорю ему, что не боюсь его, и никто из нас не боится его, и таким образом мы побеждаем", — поведал Либерер.

В оригинальной концовке главные герои изгоняют клоуна вместе.

Лента Мускетти, вышедшая 7 сентября, стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как Пеннивайз похищает детей в маленьком американском городе. Фильм установил исторический рекорд среди всех сентябрьских премьер.