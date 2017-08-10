По словам Панина, он не будет отказываться от должности при условии, что ему предложат хорошие деньги. "Советский актер Николай Афанасьевич Крючков говорил, что отказываться от работы — грех. Я отказываюсь только в крайнем случае, когда у меня очень плотный график и я не могу развести проекты", — отметил актер.

Он также добавил, что его участие в том или ином проекте зависит от художественной стоимости. "Это телевизионный коммерческий проект, и здесь все зависит от денег", — подытожил он.

Слухи об уходе Малахова с Первого канала появились в конце июля. Изначально СМИ писали, что у него произошел конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая в мае после долгого перерыва вернулась к работе над программой "Пусть говорят". Источники сообщали, что Малахов выступал против новой концепции развития телепроекта, предложенного Никоновой.

В начале августа Малахов, до сих пор не подтверждавший свой уход с Первого канала, прокомментировал ситуацию. "Я сейчас на яхте у друзей. И я уже принял решение", — заявил он. Что именно имел в виду Малахов, не уточняется.