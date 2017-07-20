Режиссер Алексей Учитель со своей студией "Рок" собирается снять фильм "Цой".

"Я задумал этот проект очень давно. На мой взгляд потенциал фильма о Цое не меньше, чем фильм "Высоцкий". Это история роуд-муви, главный герой - водитель, который сбил Виктора. Нашей студии принадлежит право на восемь песен, видео с изображением Виктора. Это даст ощущение, что он со зрителями", - цитирует Учителя "Интерфакс".

Актера, исполняющего роль лидера группы "Кино", проект не предусматривает. При этом предполагается, что фильм будет рассказывать о последних годах жизни музыканта и истории его последней любви. "Это история с мелодраматическим акцентом, прежде всего", - подчеркивает режиссер.

У Фонда кино студия запросила 60 млн рублей за безвозвратной и 30 млн рублей на возвратной основе. Проект был представлен в четверг, 20 июля, на очной защите проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами кинопроизводства Фонда кино.

Напомним, в 1987 году Учитель снял документальный фильм "Рок", который критики считают самой репрезентативной кинематографической работой о русском рок-андеграунде. Администратором съемочной группы стала Марианна Цой, это позволило режиссеру снимать в "Камчатке" и дать в своей картине взгляд изнутри. В съемках принимали участие Борис Гребенщиков, Антон Адасинский, Виктор Цой, Олег Гаркуша, музыканты "Аквариума", "АВИА", АудцЫона", ДДТ и "Кино". Кадры с участием Александра Башлачева были вырезаны по его требованию и вошли в бонусное издание, а "Алиса" не была упомянута вовсе, поскольку лидер группы Константин Кинчев единственный из всех рокеров затребовал деньги за свое участие в проекте. Сценаристом картины стал автор одной из самых жестких разгромных статей в советской прессе об андеграундной культуре.

Еще один фильм о Викторе Цое в настоящее время готовит режиссер Кирилл Серебренников. В интервью он отмечал, что это будет не байопик, а "летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл, история очень чистая, романтическая, пронзительная".

Съемки картины начнутся в августе этого года в Санкт-Петербурге по сценарию Лилии и Михаила Идовых. Кастинг должен завершиться до конца апреля. По предварительным данным, фильм выйдет летом 2018 года под названием "Лето".

Виктор Цой родился в Московском районе города Ленинграда 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера. Его рок-группа "Кино" в 1980-х годах стала культовой в России. В 1988 году вышел фильм "Игла" с Цоем в главной роли и музыкальный альбом "Группа крови", которые породили "киноманию": тысячи подростков стриглись "под Цоя", одевались в черное и учились играть на гитаре.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии, где находился на отдыхе. Могила Цоя на Богословском кладбище Петербурга является местом паломничества его поклонников. Она расположена в 150 метрах от церкви Иоанна Богослова на Братской (центральной) аллее.