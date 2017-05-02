Гильдия сценаристов США (WGA) отказалась от забастовки и заявила, что вынудила Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) пойти на существенные уступки. Новость о предварительной договоренности между двумя организациями появилась на сайте гильдии во вторник, 2 мая.

"Получили ли мы все, чего хотели? Нет. Всего, чего мы заслуживаем? Конечно, нет. Но благодаря вашей поддержке нам удалось вытребовать для членов гильдии на 130 миллионов долларов больше, чем нам собирались дать", — написано в обращении от имени переговорного комитета.

В апреле Гильдия сценаристов призвала своих членов к забастовке, требуя от ассоциации продюсеров улучшения условий оплаты труда.

Последняя массовая забастовка американских сценаристов длилась более трех месяцев — с ноября 2007 года по февраль 2008-го — и принесла многомиллионные убытки студиям, производящим теле- и кинопродукцию. Съемки многих сериалов и фильмов были приостановлены или отменены из-за нее. Результатом акции стало увеличение авторских гонораров сценаристам, входящим в гильдию.

Гильдия сценаристов США состоит из двух отделений: западного и восточного. Она представляет профессиональные интересы работников индустрии.