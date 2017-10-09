"Стена" — международный формат, выходящий более чем в десятке стран мира. Участники программы отвечают на вопросы, сложность которых увеличивается по ходу игры. Сумма выигрыша определяется случайно — падением шаров с верхней кромки стены в соответствующие ячейки у ее основания. Во втором раунде игра усложняется – один из участников отправляется в изолированное помещение и отвечает на вопросы, но не знает, правильно ли ответил. В это время второй участник делает ставки, также не имея информации о том, выиграл его напарник или проиграл. С каждым неправильным ответом с игрового баланса пары игроков списываются выигранные ими деньги. Во втором раунде у участников есть возможность подписать контракт, чтобы не рисковать и забрать гарантированный выигрыш.

Участниками шоу, по условиям формата, становятся обыкновенные люди, которые совершают необыкновенные поступки. Так, участниками одной из первых программ станет Алексей Алешин, прыгнувший на рельсы московского метро для спасения оказавшейся на путях девушки, и его супруга Светлана. Мультимедийная декорация "Стены" настолько объемна, что съемки программ для всех стран Европы проходят в Варшаве – участники программы приезжают для съемок в Польшу вместе с ее ведущим Андреем Малаховым.

Первый эфир "Стены" намечен на воскресенье, 22 октября.