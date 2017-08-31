Всемирная ассоциация клоунов решила подготовить своих участников к выходу ужастика "Оно" по роману Стивена Кинга.

Глава ассоциации Пэм Муди напомнила The Hollywood Reporter, как в прошлом году мир был ошарашен многочисленными сообщениями о "зловещих" клоунах на улицах городов в разных странах мира. В преддверии премьеры фильма с Биллом Скарсгардом в главной роли участникам ассоциации напомнили, что клоунское искусство следует ценить, а клоуном нельзя стать, просто надев маску на Хэллоуин. Также организация рекомендует не показывать хорроры, в том числе "Оно", маленьким детям.

В свою очередь, продюсер "Оно" Сэт Грэм-Смит публично ответил на претензии со стороны профессиональных клоунов по поводу того, что из-за картины они теряют работу. В комментарии USA Today он заявил, что вратари Национальной хоккейной лиги не устраивали массовых протестов из-за того, что в "Пятнице, 13" главный злодей носил хоккейную маску, а производители игрушек не возмущались Чаки - проклятой куклой из "Детской игры". "В фильмах ужасов обычно искажаются такие вещи, которые кажутся безобидными, - именно из-за их безобидности", - пояснил Грэм-Смит.

Ранее американские СМИ со ссылкой на Всемирную ассоциацию клоунов сообщали, что в преддверии премьеры "Оно" клоунов стали меньше нанимать для участия в праздниках.

Стоит отметить, коулрофобия, или боязнь клоунов, получила широкое распространение в конце ХХ века. Некоторые специалисты полагают, что явлению положил начало оригинальный фильм "Оно", снятый в 1990 году по книге Стивена Кинга. Картина ввела своеобразную моду на клоунов-злодеев в кинематографе. Маньяки с пугающим клоунским гримом также проникли в комиксы. Одним из наиболее известных злобных клоунов стал Джокер, образ которого в кино воплотили Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето.

Фильм "Оно", снятый Андреасом Мускетти по одноименному роману Кинга, рассказывает о семерых детях, которых терроризирует неизвестное существо, берущее силу из страха, ненависти и разочарования. Картина стартует в прокате в начале сентября.