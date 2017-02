"Мы приносим искренние извинения "Лунному свету", "Ла-Ла Ленду", Уоррену Битти, Фэй Данауэй и зрителям "Оскара" за ошибку, сделанную во время объявления премии за "Лучший фильм", – говорится в заявлении аудиторской компании.

Как пояснили в PricewaterhouseCoopers, Битти и Данауэй, объявлявшим победителя, ошибочно вручили не тот конверт. В настоящее время компания проводит расследование.

В заявлении также говорится, что PricewaterhouseCoopers ценит изящество, с которым номинанты, Академия кинематографических искусств и наук, канал ABC и ведущий церемонии Джимми Киммел нашли выход из ситуации.

Комментариев со стороны киноакадемии пока не поступало, однако организация разослала СМИ заявление от PWC.

WATCH: 'La La Land' announced as #Oscars Best Picture winner, but only until a mistake is realized with 'Moonlight' being the real winner. pic.twitter.com/wYsUngcdwe