Один из самых успешных в истории композиторов, сочиняющих музыку для кино, пятикратный лауреат премии "Оскар" Джон Уильямс сделал неожиданное признание - как оказалось, он не смотрел ни одного фильма знаменитой космической саги "Звездные войны". Об этом сообщает The Mirror.

При этом автор "Имперского марша" - наиболее узнаваемой музыкальной темы из картины "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" - предполагает, что его мелодии "не очень запоминающиеся".

83-летний композитор также заявил, что не считает классикой написанные им музыкальные композиции к "Звездным войнам".

Кроме того, Уильямс рассказал, что для него сочинение музыки - "очень, очень тяжелая работа". Автор музыки ко многим известным картинам отметил, что он не настолько гениальный, чтобы сесть и сразу написать мелодию, тему или целую сцену, как это мог сделать великий австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

Особо Джон Уильямс отметил, что у него нет компьютера и для сочинения музыки он до сих пор использует карандаш и бумагу.

Американский композитор Джон Уильямс за свою карьеру написал музыку к таким известным фильмам, как "Челюсти", "Супермен", "Инопланетянин", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Список Шиндлера", "Парк юрского периода". Он также написал музыкальные темы для картин о Гарри Поттере. Уильямс создал музыку к четырем Олимпийским играм, большому количеству телесериалов и концертных номеров.

Джон Уильямс - пятикратный лауреат премии "Оскар" (за музыку к фильмам "Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера"). Имеет 50 номинаций на "Оксар" (больше только у легендарного мультипликатора Уолта Диснея - 59). Лауреат Национальной медали за вклад в искусство. Четыре раза был удостоен премии "Золотой глобус", семь раз получил премию BAFTA, три раза - премию "Эмми", а также он награжден 21 премией "Грэмми".

"Имперский марш" впервые прозвучал в фильме "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" как тема Галактической Империи во время поисков Люка Скайуокера. Эту музыкальную тему можно услышать и в следующих частях саги.