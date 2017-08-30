Студия Disney обратилась к британскому сценаристу Джезу Баттеруорту с просьбой разработать продолжение для фильма "Малифисента" 2014 года. Баттеруорт больше всего известен по фильмам "007: Спектр" и "Черная месса", напоминает The Hollywood Reporter.

Предполагается, что главную роль в сиквеле вновь исполнит Анджелина Джоли. Издание напоминает, что актриса недолюбливает продолжения, однако пока график съемок выстраивают в зависимости от ее занятости. Все детали проекта держатся в секрете.

Волшебница Малифисента была главным антагонистом в диснеевском мультфильме 1959 года "Спящая красавица". В игровой картине это положительный персонаж, защищающий сказочные леса от жадных людей. В версии 2014 года колдунья накладывает на принцессу Аврору заклятие из стремления к справедливости, а затем искренне привязывается к девочке.

Режиссером фильма стал Роберт Стромберг. "Малифисента" собрала в прокате более 750 млн долларов и получила номинацию на "Оскар" за лучшие костюмы.