Предполагается, что главную роль в сиквеле вновь исполнит Анджелина Джоли. Издание напоминает, что актриса недолюбливает продолжения, однако пока график съемок выстраивают в зависимости от ее занятости. Все детали проекта держатся в секрете.
Волшебница Малифисента была главным антагонистом в диснеевском мультфильме 1959 года "Спящая красавица". В игровой картине это положительный персонаж, защищающий сказочные леса от жадных людей. В версии 2014 года колдунья накладывает на принцессу Аврору заклятие из стремления к справедливости, а затем искренне привязывается к девочке.
Режиссером фильма стал Роберт Стромберг. "Малифисента" собрала в прокате более 750 млн долларов и получила номинацию на "Оскар" за лучшие костюмы.