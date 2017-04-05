После выхода фильма "007: Спектр" Крейг категорически отказался продолжать свою карьеру в MI6. Однако когда пресса начала бурное обсуждение его возможных преемников, дал понять, что может передумать насчет роли Бонда.

В настоящее время источники, близкие к актеру, говорят, что он готов подписать контракт и вернуться к франшизе. Тем более что, как утверждается, авторы бондианы пришли к выводу, что главный претендент на звездную роль, Том Хиддлстон, "слишком самодовольный и недостаточно жесткий" для этой роли.

Напомним, последний на сегодняшний день фильм о Джеймсе Бонде, "007: Спектр", вышел в 2015 году. Если в предыдущем фильме, "Координаты: Скайфолл", Бонд старел, давал слабину, был ранен, ошибался и терял по-настоящему близких людей, то в "Спектре" вернулся эталонный, почти лубочный агент Ее Величества, напоминающей о бондиане времен молодого Шона Коннери. В 24-й по счету картине Джеймс Бонд закрывает сюжетные линии последних четырех частей франшизы.

Крейг снялся в четырех частях бондианы: "Казино "Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты: "Скайфолл" (2012) и "007: Спектр" (2015). Британец стал самым высокооплачиваемым актером из всех, кто играл главного героя романов Флеминга. На фильмах про британского агента Крейг заработал 38 миллионов фунтов стерлингов.