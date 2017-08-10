В этом году программу фестиваля можно со всем основанием назвать легендарной, ибо именно к этой категории относятся и личности гостей фестиваля и темы многих фильмов.

В числе первых объявленных легенд – кинорежиссер Андрей Звягинцев, который представит фильм, получивший приз жюри Каннского кинофестиваля, и встретится со зрителями 23 сентября после премьеры.

Многолетний директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, откроет "Балтийскую жемчужину" 21 сентября своим знаменитым киноприключением "Люмьеры" и расскажет об этом уникальном проекте перед началом церемонии.

Актриса, режиссер, сценарист Рената Литвинова впервые встретится со зрителями в новом формате: вне театра, вне спектакля и вне образа роли, а как талантливый, проникновенный и доброжелательный собеседник, стремящийся поделиться со своими зрителями мыслями и творческими идеями. Также на творческом вечере Рената Литвинова представит режиссерскую версию своего фильма "Сны Иосифа", посвященного Иосифу Бродскому.

По традиции, мероприятия фестиваля пройдут в залах Дома конгрессов и кинотеатра Splendid Palace.

С кинопрограммой и расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля www.balticpearl.lv.

Предварительная продажа билетов на все мероприятия фестиваля - во всех кассах Biļešuserviss, но фестивальный центр в кинотеатре Splendid Palace откроется только 22 августа в 11.00.