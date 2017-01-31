Впервые Аффлек сыграл этого супергероя Warner Bros. и DC Entertainment в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Затем было объявлено о планах создать отдельную картину, посвященную Бэтмену.

По словам Аффлека, стало очевидно, что он не может выполнять работу и актера, и режиссера на требуемом уровне. "Вместе со студией я решил найти партнера в режиссере, который будет сотрудничать со мной в этом масштабном фильме", – отметил артист.

В Warner Bros. сказали, что полностью поддерживают решение Аффлека.

Ранее Аффлек заявил, что у фильма про Бэтмена пока нет названия.