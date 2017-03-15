Роман о 400-летнем учителе истории, который из-за странной болезни перестал стареть, пока еще не дописан, уточняет The Hollywood Reporter. Книга будет опубликована только в июле 2017 года. Автор описывает ее как необыкновенную любовную историю.

Еще до премьеры фантастической картины поклонники смогут увидеть Камбербэтча в новой истории про эксцентричного нейрохирурга и мага Стивена Стренджа, а также в картине про Томаса Эдисона "Война токов".

Мэтт Хейг - автор ряда бестселлеров, в числе которых - "Быть котом", "Сбежавший тролль" и "Семья Рэдли". Также писатель создал сценарий к фильму "Паддингтон". Анонсируя свое новое творение, Хейг заверил, что невероятно счастлив работать с популярным актером.