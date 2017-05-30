Для публики фантастика, как правило, – это кино о космических кораблях и головокружительных путешествиях.

Но хорошая фантастика – это всегда исследование состояния человека. Не без художественного воображения, разумеется. Сегодня же жанр себя исчерпал. Отсутствует какая-либо творческая оригинальность. Нам показали все: от утопии ("Назад в будущее 2") до антиутопии ("Зеленый сойлент") и Апокалипсиса ("Безумный Макс 2: Воин дороги"). Зачастую кино, нагроможденное CGI эффектами, даже выглядит уродливо. Лето не за горами, а значит приближается пора новых эпичных блокбастеров со стрельбой, баталиями, взрывами и немыслимыми разрушениями, и поэтому предлагаю вспомнить лучшие блокбастеры этого столетия, в которых конфликты используются для изучения глубоких представлений о природе человека.