Билл (Перл Маки) появится только в одном, десятом сезоне "Доктора Кто", премьера которого состоится весной. Последний эпизод с ее участием выйдет в конце декабря. Персонаж станет первым гомосексуальным спутником Доктора.

По словам создателей сериала, это обусловлено решением Капальди покинуть проект. Сценарист Крис Чибналл, который будет работать над "Доктором Кто" вместо Стивена Моффата, соберет новую команду актеров.

Капальди, игравший главного персонажа с 2013 года, 31 января объявил о своем уходе из проекта по окончании десятого сезона. Кто станет следующим Доктором, пока неизвестно.

"Доктор Кто" (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале "Би-би-си". Его главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС. В разное время роль Доктора исполняли разные актеры.