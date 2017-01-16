Нелегальная копия серии "Последнее дело" появилась в интернете в субботу, 14 января, за день до своей официальной премьеры.

В подразделении BBC Worldwide, которое занимается продажей контента "Би-би-си" за рубеж, заявили, что проводят расследование инцидента.

По словам некоторых аналитиков, серия могла попасть в интернет целенаправленно, чтобы "навредить" корпорации. Один из экспертов предположил, что у случившегося "политический мотив".

Ранее сообщалось, что авторы "Шерлока" просили не распространять оказавшуюся в интернете третью, заключительную серию четвертого сезона сериала и не рассказывать о сюжетных поворотах, а зарубежные поклонники были готовы выучить русский, чтобы посмотреть ее до официальной премьеры.