В 2018 году на экраны выйдет фильм, посвященный жизни президента США Дональда Трампа. Он будет рассказывать о пути бизнесмена к деловым и политическим вершинам, а также о его широко обсуждаемых браках, пишет The Sun.

Как утверждается, кабельный канал Lifetime приступил к проекту после того, как 70-летний Трамп был официально приведен к присяге. "Люди знают, что он начинал в американской истории шоу "Ученик", но они не знают, что его история началась очень давно и была весьма противоречивой.

Предполагается, что съемками фильма займется та же команда, которая работала над байопиком Ever After о Бритни Спирс. Фильм должен выйти в эфир 18 февраля и уже вызвал недовольство поклонников певицы.

Дональд Трамп родился в 1946 году в Куинсе в семье немецких эмигрантов. Первых успехов добился в компании отца, которая предлагала дома в аренду для людей из среднего класса. Первые 100 млн долларов заработал на рынке недвижимости. В 2000-е годы запустил собственную линию одежды и наладил выпуск товаров для дома. Имеет на своем счету три номинации на "Эмми" за шоу "Ученик", исполнительным продюсером и ведущим которого являлся.

По данным Forbes, состояние Дональда Трампа составляет 4,5 млрд долларов. Он занимает 113-е место в рейтинге самых богатых людей США, в рейтинге самых богатых людей мира Трамп находится на 324-м месте.

Нынешний брак со словенской моделью Меланией Кнаус является для Трампа третьим. Помимо сына от Мелании, у него есть трое детей от чешской писательницы, актрисы и предпринимательницы Иваны Мари Зельничковой и дочь от актрисы и продюсера Марлы Энн Мейплз.