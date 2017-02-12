1 6
Foto: instagram.com/kirkorovofficial
Уже с пеленок дети знаменитых родителей становятся героями таблоидов. Предприимчивые мамы и папы не гнушаются извлекать выгоду из популярности своих отпрысков. Какой доход российским знаменитостям приносят их дети, подсчитало издание Life.
1 6
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.