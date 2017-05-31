В Великобритании в возрасте 75 лет скончалась актриса Молли Питерс, которая сыграла роль "девушки Бонда" Патриции Фиринг в вышедшем в 1965 году фильме "Шаровая молния".

О смерти актрисы было объявлено в официальном аккаунте Джеймса Бонда в "Твиттере". «Мы с прискорбием узнали о смерти Молли Питерс в возрасте 75 лет. Выражаем соболезнования ее семье", — говорится в сообщении.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY — James Bond (@007) May 30, 2017





Питерс родилась в Великобритании в 1942 году. Ее актерская карьера началась в 1964 году, однако завершилась уже через четыре года из-за разногласий с агентом.

Питерс стала первой "девушкой Бонда", которая разделась в кадре. Из-за

этой сцены фильму "Шаровая молния" в Великобритании чуть не был присвоен рейтинг "Только для взрослых", а некоторые сцены с участием актрисы и Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери, пришлось удалить, сообщает Daily Express.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии в возрасте 89 лет скончался один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда Роджер Мур.