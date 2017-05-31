О смерти актрисы было объявлено в официальном аккаунте Джеймса Бонда в "Твиттере". «Мы с прискорбием узнали о смерти Молли Питерс в возрасте 75 лет. Выражаем соболезнования ее семье", — говорится в сообщении.
We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY— James Bond (@007) May 30, 2017
Питерс родилась в Великобритании в 1942 году. Ее актерская карьера началась в 1964 году, однако завершилась уже через четыре года из-за разногласий с агентом.
Питерс стала первой "девушкой Бонда", которая разделась в кадре. Из-за
этой сцены фильму "Шаровая молния" в Великобритании чуть не был присвоен рейтинг "Только для взрослых", а некоторые сцены с участием актрисы и Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери, пришлось удалить, сообщает Daily Express.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии в возрасте 89 лет скончался один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда Роджер Мур.