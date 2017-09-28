Телеканал CBS заказал полный сезон сериала "Молодой Шелдон", после того как премьерная серия собрала у экранов более 17,2 млн зрителей, пишет EOnline.

Как отмечает издание, результаты охвата среди зрителей в возрасте от 18 до 49 лет сделали "Молодого Шелдона" самой популярной комедийной премьерой начиная с 2011 года. 98% зрителей составили поклонники "Теории Большого взрыва".

Первый эпизод сериала "Молодой Шелдон", посвященный детству и юности главного героя ситкома "Теории Большого взрыва", вышел в эфир 25 сентября и был буквально разгромлен критиками. Как пишет Kanobu, вместо злой комедии о гиках и отношениях зрители получили мелодраму о гениальном ребенке в провинциальном Техасе.

Deadline полагает, что приквел много потерял в отсутствие здорового научного цинизма, который является главной "фишкой" "Теории Большого взрыва".

Второй эпизод выйдет в эфир после значительного перерыва - 2 ноября. В сериале "Молодой Шелдон" жизнь героя будет описываться с его 12-летнего возраста. Продюсерами являются создатель "Теории Большого взрыва" Чак Лорри, исполнительный продюсер Стив Моларо и актер Джим Парсонс, получивший за роль Шелдона Купера сразу несколько премий "Эмми".

"Теория Большого взрыва" транслируется на CBS с 2007 года и считается самым популярным комедийным телесериалом из всех существующих. Исполнители главных ролей Джим Парсонс, Джонни Галэки и Кейли Куоко получают по 1 млн долларов за каждую серию. Многие эпизоды сериала превратились в мемы и видеоафоризмы.