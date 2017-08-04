Как утверждает автор треда, данный материал — "подарок из Пакистана".

В настоящий момент видео не проигрывается из-за слишком большого количества просмотров и скачиваний.

Премьера серии на телевидении должна состояться 6 августа.

В четверг сообщалось, что у телеканала HBO, на котором выходит шоу, похитили тысячи файлов, среди которых видео, изображения и музыка.

О взломе серверов компании хакерами стало известно 1 августа, когда в сеть слили сценарий нового эпизода "Игры престолов" и нескольких серий проектов "Игроки" и "Комната 104". Взломщики заявили, что всего им удалось скачать 1,5 терабайта данных.

Руководство канала признало, что "произошел киберинцидент", и начало расследование.