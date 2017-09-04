Любой разговор, будь то общественный, культурный или просветительский, всегда имеет дело с идеологией. Не политикой, а именно идеологией. И любой разговор всегда может скатиться к грязной, несправедливой, популистской пропаганде. Политический элемент неизбежен. Думать иначе было бы нелепостью и провинциальностью.

Любое кино, обращенное к власти, является политической акцией, массовым заявлением, ибо фильм становится участником политики и источником или стороной конфликта.

Фестиваль документального, как правило, социально-политического кино "АРТДОКФЕСТ", имеющий место в рамках ежегодного кинофестиваля RIGA IFF, – крик самовлюбленной, свободолюбивой творческой интеллигенции, которую раздражает укрепление и простота российской государственности. Кино "АРТДОКФЕСТа" демонстрирует упрямое, порой ненавистное желание безответственно критиковать историю России, но не желает быть наказанной. Призывает не к беседе, а к единомыслию и даже подчинению. Болтливые, сытые мыслители "АРТДОКФЕСТа" и их фильмы всегда точно знают, каким путем должна идти Россия. Интеллигенты, которые просят денег, берут, а потом лают на того, кто дал, и при этом возмущаются, ругая Россию. Творческая "интеллигенция" хочет жирно жить и "сохранять лицо" в своем кругу, показывая себя прогрессивными, цивилизованными и демократичными. Выбирая между "жирно жить" и "страдать за идеалы", они, скорее, выберут первое.

"АРТДОКФЕСТ", строго оппозиционный по отношению к власти кинофестиваль, впитывает в себя фильмы-однодневки, которые не остаются в истории мирового кино, а лишь создают образ, отпечаток в разуме зрителя. Пропаганда, направленная на широкие массы. Бесплодные фильмы проходят мимо, а запах остается.

В этом году в программу фестиваля, который состоится в Риге с 7 по 17 сентября, входят десять неигровых кинолент. Сознательно пропускаю некоторые картины – можно сказать лишь пару слов.

"КРОЛИКИ В СВЕТЕ ФАР" – бессюжетный, грубый, претенциозный киноколлаж про российскую молодежь, которая истерит, увлекаясь "пивком" и "сижками", где экран разделен надвое, ибо "модно", и где Россия – опасное место, где на любом повороте могут предложить "ебн*ть водочки". Фильм пустой, как орех, и сомнительный по содержанию.

"ДОРОГА" – самый роуд-муви из всех роуд-муви – бесконечная дорога и разговоры россиян. Нарезка разной любительской хроники без прекрас: аварии, проститутки, воры, пожар, сумасшедшие и танк. Все снято на видеорегистраторы. Утомительно, бессвязно, порой абсурдно, но местами дух действительно захватывает. Однако место такому "кино" не в кинотеатрах, если только цель авторов не показать публике, что в России – дураки и дороги, и дураки на дорогах.

"ЖЕНЩИНА И ЛЕДНИК" – самая безобидная и самая фактурная картина фестиваля о человеке на живописной природе средь заснеженных гор, пещер и воды. Быт одинокой женщины в оторванных от цивилизации Тянь-Шанских горах – картофельные оладьи и растопленная печь. Ни истории, ни конфликта, ни авторских пояснений – только казахский балалаечник и застывшее время.

Кое-какие фильмы "АРТДОКФЕСТа" все же заслуживают внимательного обсуждения. Это, так сказать, "мясо" фестиваля – значимые и наиболее осознанные картины: "Павленский. Голая жизнь", "Слишком свободный человек" и "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова". Обо всем по порядку.

"ПАВЛЕНСКИЙ. ГОЛАЯ ЖИЗНЬ" – авторская документалка Дарьи Хреновой позволяет увидеть всю суть оппозиции путинской России. Фильм дает Павленскому – видимо, большому мудрецу современности – высказаться по полной, что он и делает. Говорит художник с лицом живого трупа, что власть всегда репрессивна, заявляет о "фатализме современного российского общества", что государство – угроза, а свобода – все. Понятное дело, сюжет о трагической судьбе Павленского, ведущего аскетичный образ жизни, оформляется различными монологами его друзей-товарищей, в том числе, участниц скандальной группы рваных колготок Pussy Riot.

Foto: Kadrs no filmas

Происходит очевидная манипуляция, когда девица, живущая с Павленским, объясняет, мол, политика вторглась в искусство. Нет, уважаемые, позвольте, но именно свободолюбивые творцы вторглись в политику, о чем сами заявляют без всякого стеснения. Петр Павленский трусливо поджог дверь здания Федеральной Службы Безопасности, которой не пользуются и которую не охраняют, а также организовал акцию в центре Петербурга, недалеко от Спаса-на-Крови. Там горели покрышки, виднелись флаги Украины и раздавался грохот ударов по железу. Аллюзия на украинский госпереворот – явная провокация, а не решительный подвиг и свободный полет мысли. Павленский и вовсе не скрывает, что России нужна революция. Общество – тупой скот, дескать, творцов не понимает. Налицо цинизм и высокомерие к простому народу, мыслящему по-пролетарски. А персонажи на протяжении всей картины говорят исключительно лозунгами, вроде художник – свобода. Согласен, звучит гордо, но дальше-то что? В чем же разница между художником и вандалом, мыслителем и пропагандистом, свободой и вседозволенностью? Ответов, как можно догадаться, нет и не будет. "Павленский. Голая жизнь" – сумасшедшее лицо кровавой анархии. Голая жизнь – голый фильм.

Как говорится, о мертвых или хорошо, или ничего. Документальный фильм Веры Кричевской "СЛИШКОМ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК" – похоронная ода Борису Немцову, который уже не имел никакого веса в политической жизни современной "необразованной, неинтеллигентной" России. Разрушили страну, экономику, устроили геноцид народа в 90-х, а теперь об этих демократах кино делают.

Foto: Kadrs no filmas

Гостями исключительно хвалебного и поразительно подробного (фильм в самом деле богат биографическими и политическими фактами) фильма являются Навальный, Ходорковский, Хакамада, Альбац, Явлинский, Ющенко, Яшин и, разумеется, сам Немцов, которого показывают в архивной хронике, и чей закадровый голос слышен на протяжении всей картины. Собраны все лакеи капитала, которые участвовали в грабительской приватизации на костях Советского Союза. Множество громких слов о человеке, который постоянно крутился вокруг Ельцина, но так мало смысла. В разговоре о Немцове под нелепые гитарные струны, умудряются обвинить Путина (а как же?) за "Курск", "Норд-Ост", Беслан и, конечно же, арест Ходорковского и убийство Немцова. Глядишь, и в убийстве Кеннеди Путин виноват. При этом фильм Кричевской – это не расследование гибели оппозиционера, "голубя мира" и величайшего борца за свободу, а досадная обида на Ельцина, который ошибся, поставив у руля Путина, когда мог поставить достойного, бесстрашного, настоящего патриота России, Бориса Немцова.

Документальный фильм российского режиссера Аскольда Курова "ПРОЦЕСС: РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ ОЛЕГА СЕНЦОВА" проливает свет на сугубо русский вопрос – отношения интеллигенции и власти, интеллигенции и народа. Авторы картины, премьера которой отыграла на ежегодном Берлинском кинофестивале, ориентируются на традиционный, застарелый антагонизм. Название фильма, как и сама история, вырисовывают параллель с одноименным романом Кафки о человеке, который внезапно обнаруживает, что попал под арест. И если сперва он худо-бедно сопротивляется незнакомцам, то после круговорот событий затягивает узника так глубоко, что его попытки защитить себя оказываются бессмысленными.

Foto: Kadrs no filmas

Главная мысль киноленты проста – оклеветанный Сенцов стал заложником злодейств сталинского, пардон, путинского режима, получивший, разумеется, по сфабрикованному делу целых 20 лет заключения. Призыв картины ясен – художника выпустить, а всех государственников – под трибунал. Видимо, есть правильные репрессии, а есть неправильные.

Своеобразное отражение дела Сенцова сегодня – это дело избалованного властью Кирилла Серебренникова. И тут, и там люди искусства продолжают галдеть о жертвах преступной, кровавой власти. Либеральные вопли объясняются в значительной мере обычаем защищать своих собутыльников, даже если они – воры, лжецы, вандалы и террористы. Товарищ по цеху дороже истины. Между прочим, на счету режиссера (!) Сенцова один (!) фильм – драма "Гамер", которая совершенно точно не является гениальной, культурно значимой или хотя бы умело сделанной. "Гамер" – малохудожественная самодеятельность.

Другая странность поведения защитников Сенцова – эмоциональные выкрики: "Это абсурдно! Это абсурдно!" Мол, все доказательства притянуты за уши, а режиссера, осужденного за террористические провокации в Крыму в День Победы (очень символично), нужно отпустить. Кино глубоко идеологизировано: власть России – преступна, а творец – мученик. Исполнить не удалось, а умысел был. Обязательно доводить дело до кровавых жертв? То, что человек – художник, не значит, что он не может быть диверсантом. Человека, поддерживающего украинский госпереворот и называющего воссоединение Крыма с Россией "оккупацией", посадили не за артхаусную драму. Нарушает закон не художник, а человек. Кстати, в последнем слове Сенцов заявляет: "Суд оккупантов не может быть справедливым". Сильное заявление. Всем спасибо, расходимся.

В заключении вспомним слова одного классика: "Товарищ кинолента, напомните, как было. А где товарищ совесть? Его на месте нет". В картинах "АРТДОКФЕСТа" нет ни романтики, ни размаха, ни новизны – один лишь треп снобский, сдобренный миротворческим, гуманистическим пафосом. Все в России плохо, все там темно, жутко и мерзко.