Британский актер признался, что чувствует связь с Джоном Сноу, которого играет с 2011 года. По словам Харингтона, его герой дорог ему и он пытается проживать его жизнь на экране.

Две недели назад была объявлена дата премьеры седьмого сезона - 16 июля 2017 года. Однако сюжет продолжения сериала по-прежнему держится в строгом секрете.

Джон Сноу является центральным персонажем серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня" американского писателя Джорджа Мартина. Появляется в книгах "Игра престолов" (1996), "Битва королей" (1998), "Буря мечей" (2000), "Танец с драконами" (2011).

Сначала предполагалось, что Джон Сноу умер после пятого сезона сериала и книги "Танец с драконами", однако в шестом сезоне сериала было подтверждено его воскрешение Мелисандрой.

В 2012 году Кит Харингтон за роль Джона Сноу был номинирован на премию "Сатурн" как лучший телеактер второго плана, а в 2016-м - на "Эмми" в аналогичной категории. Также вместе со всей командой получил номинации на премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале в 2012, 2014 и 2015 годах.

В 2017 году Харингтон стал одним из самых высокооплачиваемых актеров, участвующих в телепроектах: за каждый эпизод "Игры престолов" он получал 1,1 миллиона долларов.