Фильм "Чудо-женщина" выиграл главный приз 18-й ежегодной премии "Золотой трейлер", сообщает Variety. Церемония награждения проходила в Беверли-Хиллз.

Главную победу одержал ролик What She Is ("Что она такое"), сделанный Open Road Entertainment и AV Squad для студии Warner Bros. Он также признан лучшим в жанре фэнтези/приключения.

Пять призов получила картина "Лего Фильм: Бэтмен". Среди других лауреатов – ленты "Первый мститель: Противостояние", "Малыш на драйве", "Дюнкерк", "Оно", "Манчестер у моря", "Логан".