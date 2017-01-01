Foto: Publicitātes foto

В составленных различными изданиями списках наиболее ожидаемых лент года есть одна общая черта - преобладание фэнтези и фантастики. Что неудивительно - именно эти жанры позволяют создавать самые впечатляющие визуальные картинки и спецэффекты.