Вторая общая черта - большинство из фильмов являются продолжением или очередной экранизацией. Впрочем, сейчас это вовсе не недостаток, даже напротив - репутация предыдущих фильмов заставляет держать уровень, ведь на удачной и успешной франшизе можно жить долго и счастливо. И богато, конечно.