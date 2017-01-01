Вторая общая черта - большинство из фильмов являются продолжением или очередной экранизацией. Впрочем, сейчас это вовсе не недостаток, даже напротив - репутация предыдущих фильмов заставляет держать уровень, ведь на удачной и успешной франшизе можно жить долго и счастливо. И богато, конечно.
- 1. На 50 оттенков темнее (Fifty Shades Darker)
- 2. Чужой: Завет (Alien: Covenant)
- 3. Стражи галактики 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)
- 4. Красавица и чудовище (Beauty and the Beast)
- 5. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)
- 6. Меч короля Артура (King Arthur: Legend of the Sword)
- 7. Война планеты обезьян (War for the Planet of the Apes)
- 8. Форсаж 8 (The Fate of the Furious)
- 9. Звёздные войны: Эпизод 8 (Star Wars: Episode VIII)
- 10. Гадкий я 3 (Despicable Me 3)