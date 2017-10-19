Данила Багров, главный персонаж дилогии Алексея Балабанова "Брат", признан национальным супергероем России по результатам онлайн-голосования выставки средств безопасности "Интерполитех", сообщается на странице мероприятия в соцсетях.

За киногероя проголосовали 45 процентов респондентов. На втором месте оказался Илья Муромец с 13 процентами голосов. Третью строчку занял Глеб Жеглов, главный персонаж советского пятисерийного фильма "Место встречи изменить нельзя". Его выбрали 11 процентов респондентов.

Фильм "Брат" вышел в 1997 году. Он посвящен жизни ветерана Первой чеченской войны Данилы Багрова, который приезжает к брату в Санкт-Петербург и оказывается втянут в бандитскую жизнь города. Ленту "Брат 2" Балабанов выпустил в 2000 году. Действие сиквела переносится в США. Роль Багрова исполнил актер Сергей Бодров-младший.